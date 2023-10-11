Витас и организаторы выступления пострадали от действий мошенников. Из-за злоумышленников на концерт пришло на несколько тысяч больше человек, чем могло вместить помещение.

Витас и организаторы выступления пострадали от действий мошенников. Из-за злоумышленников на концерт пришло на несколько тысяч больше человек, чем могло вместить помещение.Многим звездам приходилось сталкиваться с невостребованностью, потерей интереса публики и даже забвением. Но певцу Виталию Грачеву эта проблема, судя по всему, не грозит. Артист по-прежнему много выступает и пользуется огромной популярностью за границей. Накануне у него состоялся концерт в Китае, который обещал быть по-настоящему грандиозным. И это выступление Витас действительно запомнит, но далеко не в самом положительном ключе.Продюсер исполнителя Сергей Пудовкин рассказал, что его большой концерт в китайском городе Сучжоу обернулся скандалом. Дело в том, что послушать артиста захотели намного больше человек, чем мог вместить концертный зал. Поэтому, когда билеты раскупили, помочь всем желающим и заработать на этом решили злоумышленники.Телеканал уточняет, что в продаже было всего 55 тысяч билетов. Однако на концерт певца пришло на семь тысяч человек больше. Все эти фанаты, сами того не зная, приобрели проход на выступление у мошенников. Самое удивительное, что система контроля не заметила подвоха и приняла фальшивые билеты за настоящие. Поэтому все обманутые попали на концерт, а артист, как и организаторы, ничего за это не получил.Впрочем, отчаиваться по этому поводу и опускать рукиВиталию Грачевупока нельзя. Гастроли исполнителя в Китае в самом разгаре, и он должен дать еще 15 концертов в разных городах. Однако Витас не исключает, что грандиозная фальсификация может продолжиться.Ранее "Дни.ру" о том, что новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности.