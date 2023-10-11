Губернатор Александр Авдеев: если бы дольщики не шли на соглашения с проблемным застройщиком Игорем...

Губернатор Александр Авдеев: если бы дольщики не шли на соглашения с проблемным застройщиком Игорем Друговым, то получили бы свои квартиры быстрее.Отвечая на вопрос о жилых долгостроях во Владимире, Александр Авдеев сегодня на свой большой пресс-конференции дал понять, что не верит, что застройщик сумеет самостоятельно достроить проблемный ЖК на Верхней Дуброве. Поскольку он, даже получив разрешение на возведение дополнительного этажа, его не закончил. А на стройке сейчас фактически никого нет, отметил губернатор.При этом, повлиять на ситуацию властям очень непросто, поскольку дольщики пошли на соглашение с Друговым, и теперь стройка должна завершится в 2024 году.- Формально нет "обманутых дольщиков", - сказал Авдеев. - Человек жалуется, что три года не может получить свое жилье. Но в документах у него теперь стоит "2924 год".Тем не менее, вместе с прокуратурой региональная власть делает все для того, чтобы разобраться с проблемой как можно скорее.Именно для этого - заранее - были зарезервированы определенные средства, подчеркнул губернатор.А сейчас, если есть дольщики, которые не пошли на соглашение с Друговым, им необходимо обратиться в обладминистрацию, чтобы сдвинуть дело с новой "мертвой точки".Напомним, что Арбитражный суд Владимирской области ранее не раз отказывал ППК «Фонд развития территорий» в признании ООО «ИнтерСтройВладимир» банкротом. В связи с этим невозможно использовать механизмы, которые планировалось применить в случае банкротства застройщика.Фото: ГТРК Владимир