Губернатор Александр Авдеев: если бы дольщики не шли на соглашения с проблемным застройщиком, то...

Губернатор Александр Авдеев: если бы дольщики не шли на соглашения с проблемным застройщиком, то получили бы свои квартиры быстрее.Отвечая на вопрос о жилых долгостроях во Владимире, Александр Авдеев сегодня на свой большой пресс-конференции дал понять, что не верит, что застройщик сумеет самостоятельно достроить проблемный ЖК на Верхней Дуброве. Поскольку он, даже получив разрешение на возведение дополнительного этажа, его не закончил.А на стройке сейчас фактически никого нет, отметил губернатор.При этом, повлиять на ситуацию властям очень непросто, поскольку дольщики пошли на соглашение с Друговым, и теперь стройка должна завершится в 2024 году.- Формально нет "обманутых дольщиков", - сказал Авдеев. - Человек жалуется, что три года не может получить свое жилье. Но в документах у него теперь стоит "2024 год".Тем не менее, вместе с прокуратурой региональная власть делает все для того, чтобы разобраться с проблемой как можно скорее.Именно для этого - заранее - были зарезервированы определенные серьезные средства, подчеркнул губернатор.А сейчас, если есть дольщики, которые не пошли на соглашение, им необходимо обратиться в обладминистрацию, чтобы сдвинуть дело с новой "мертвой точки".Напомним, что Арбитражный суд Владимирской области ранее не раз отказывал ППК «Фонд развития территорий» в признании ООО «ИнтерСтройВладимир» банкротом. В связи с этим невозможно использовать механизмы, которые планировалось применить в случае банкротства застройщика.Фото: ГТРК Владимир