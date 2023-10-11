Губернатор Александр Авдеев пригрозил отдать маршруты плохо работающих перевозчиков во Владимире...
Губернатор Александр Авдеев пригрозил отдать маршруты плохо работающих перевозчиков во Владимире "Владимирпассажиртрансу".
В эти минуты завершается пятая по счету большая пресс-конференция главы Владимирской области.
На ней, в частности, Александр Авдеев отметил, что частники на маршрутах в областном центре не хотят обновлять парк автобусов и не соблюдают расписание. В то время как муниципальный "Владимирпассажиртранс" работает как надо.
Поэтому, если частные перевозчики не приведут обслуживание в ному, на их маршрутах может начать работать "Владимирпассажиртранс".
Фото: ГТРК Владимир