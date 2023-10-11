Губернатор Александр Авдеев пригрозил отдать маршруты плохо работающих перевозчиков во Владимире...

Губернатор Александр Авдеев пригрозил отдать маршруты плохо работающих перевозчиков во Владимире "Владимирпассажиртрансу".В эти минуты завершается пятая по счету большая пресс-конференция главы Владимирской области.На ней, в частности, Александр Авдеев отметил, что частники на маршрутах в областном центре не хотят обновлять парк автобусов и не соблюдают расписание. В то время как муниципальный "Владимирпассажиртранс" работает как надо.Поэтому, если частные перевозчики не приведут обслуживание в ному, на их маршрутах может начать работать "Владимирпассажиртранс".Фото: ГТРК Владимир