Губернатор Александр Авдеев рассказал, где будет работать ушедший с поста главы Суздаля Сергей...

Губернатор Александр Авдеев рассказал, где будет работать ушедший с поста главы Суздаля Сергей Сахаров.Тема начала отопительного сезона стала одной из главных на сегодняшней пресс-конференции губернатора Александра Авдеева. Глава региона традиционно высказался по текущей ситуации с заболеваемостью орви и ковидом в регионе, по теме строительства Рпенского проезда, ситуации с пассажирскими перевозками во Владимире и в частности прокомментировал самую громкую отставку этой недели. Накануне свои полномочия досрочно сложил глава Суздаля Сергей Сахаров.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сергей Владимирович пришел ко мне, сказал, что вот такая ситуация, она спорная, непонятная, но для того, чтобы не бросать тень ни на службу, ни на работу он попросился в отставку, чтобы урегулировать в суде этот вопрос, который у него возник с ГИБДД. Я считаю, нормальный мужской поступок. // Попросился на работу в качестве советника и заммэра Докучаевска. Поэтому он там понесет эту вахту сейчас. // Сергей Владимирович много сделал, он останется в команде.Конкурс на замещение должности главы Суздаля пройдет в ноябре. У Авдеева есть предпочтительная кандидатура на этот пост. Кто этот человек? Что будет с частными перевозчиками, которые отказываются работать по правилам? Подробности пресс-конференции - в следующих выпусках "Вестей".