16 января 2024 года будет отмечаться 90-летие со дня рождения Василия Ланового. К этой дате будет приурочено проведение творческого конкурса Пробуждая сердца. Курировать его будет вдова актера – Ирина Купченко. Корреспондент Дни.ру встретился с легендарной актрисой театра и кино.

16 января 2024 года будет отмечаться 90-летие со дня рождения Василия Ланового. К этой дате будет приурочено проведение творческого конкурса "Пробуждая сердца". Курировать его будет вдова актера – Ирина Купченко. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарной актрисой театра и кино."Все свободное от работы в театре и кино время он посвящал людям, – вспоминает Ирина Петровна мужа, с которым жила с 1972 года. – Василий Семенович работал во множестве общественных организаций и палат, состоял в художественных советах. Это была его внутренняя потребность, поскольку все происходящее в жизни страны он воспринимал как что-то личное".Лановой отличался мощной гражданской и патриотической позицией. "Когда на Западе стали пытаться изменить историю Великой Отечественной, говорить, что победителями там якобы были не Советский Союз, а западные страны, он, переживший еще ребенком эту войну и побывавший в оккупации, воспринимал все это как выстрел в сердце, – говорит Купченко. – Поэтому он много выступал с Суворовских и Кадетских училищах, занимаясь воспитательной функцией"."Василий Семенович был человеком смелым и мужественным, – вспоминает Ирина Петровна. – Они никогда ни перед кем не прогибался. Он родился в простом бараке на ЗИЛе. А потом, став Героем труда, Народным артистом СССР и Почетным гражданином Москвы, всегда говорил, что всем эти обязан своей стране".Для всех нас Василий Лановой – величина, глыба, кумир. А каким он был дома, без софитов и камер? "Он никогда не лгал – ни себе, ни другим, – заверила его вдова. – И зрители всегда платили ему ответной любовью – сегодня его могила всегда в цветах от посторонних людей. Просто ему верили. Он в жизни был очень скромным, порядочным человеком, который очень много делал для людей – устраивал детей в детские сады и спецшколы, кому-то помогал найти место в больнице, выбить квартиру, попасть в институт".По словам Купченко, Лановой был очень веселым. "Мне сегодня больше всего не хватает этого его оптимизма, позитивного отношения к жизни, – призналась она. – Я по своей природе интроверт, мне свойственная депрессия. А вот от него исходили свет и радость жизни. И он распространял их вокруг себя".Напомним, Василий Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни от коронавируса. Похоронен от на Новодевичьем кладбище Москвы.