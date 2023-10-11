Он будет контролировать благоустроительные работы.

До конца этого года во Владимирской области начнет работать автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоналитики, как это будет работать рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Система будет работать для фото- и видеофиксаций нарушений. Все будет касаться сферы благоустроительных работ, содержания и ремонта дорог, уборка снега и мусора.Систему проверяли еще летом, тестирование было комплексное и были обнаружены более 1400 нарушений уборки и содержания территорий.Большое внимание правительство будет уделять уборке контейнерных площадок, мусор на дорогах, нарушение правил парковки (например, на газонах) и размещение рекламы, там где это не разрешено законом.