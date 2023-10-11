Ведущая Юлия Барановская смогла вывести юную героиню программы Мужское/Женское на откровенный разговор. Рассказывая свою историю, девочка не сдержала слез.

Ведущая Юлия Барановская смогла вывести юную героиню программы "Мужское/Женское" на откровенный разговор. Рассказывая свою историю, девочка не сдержала слез.Многие иностранцы, побывавшие в России, отмечают, что наша страна богата на прекрасных женщин. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российское телевидение полно привлекательных дам. Например, публика не перестает восхищаться очарованием Анны Семенович, о которой пишет телеканал . Однако первой красавицей главного федерального канала страны давно считается Юлия Барановская.Уже почти 10 лет бывшая жена Андрея Аршавина ведет программу "Мужское/Женское" на Первом канале. За это время телеведущая и ее коллега Александр Гордон видели многое в масштабах целой страны.Тем не менее Юлия Барановская и ее напарник почти всегда сохраняют самообладание и сдержанность, чтобы выполнить свою главную задачу. Ведущие не забывают, что должны не только выслушать гостей ток-шоу, но и постараться им помочь.Накануне в эфир вышел новый выпуск передачи, который получился очень непростым. В студии "Мужское/Женское" развернулась борьба за право заботиться о школьнице, которая потеряла маму. В данный моментСвятославувоспитывают сестры погибшей родительницы, а отец, который сам шесть лет назад отдал им дочь, хочет ее вернуть.Очевидно, подобная ситуация дается девочке очень тяжело. К тому же, как оказалось, в ее жизни, помимо семейной драмы, есть и другие проблемы. Красавица Юлия Барановская, как опытная мама, попыталась разговорить школьницу. Но тема оказалась для девочки настолько тяжелой, что ведущая своим вопросом прилюдно вызвала у нее истерику. Святослава рассказала о том, что ее травят в учебном заведении, и расплакалась прямо в студии программы."Что бы ни случилось, они говорят, что я "безмамная". Мне очень обидно. Потому что в этой ситуации не виновата я", – поделилась девочка со слезами.Ранее "Дни.ру" о том, что стилисты сотворили с телеведущей. Россияне ахнули — внешне Юлия Барановская стала совсем другой.