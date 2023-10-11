Известная телеведущая очень болезненно отреагировала на откровения Романа Костомарова. Лера Кудрявцева славится своей стойкостью, а потому очень просила убрать из финального монтажа шоу Секрет на миллион момент, в котором она расклеилась.

Известная телеведущая оченьболезненно отреагировала на откровения Романа Костомарова. Лера Кудрявцеваславится своей стойкостью, а потому очень просила убрать из финального монтажашоу "Секрет на миллион" момент, в котором она расклеилась.Дело было вовсе не в чем-тодействительно шокирующем, просто журналистка показала себя абсолютно искреннимчеловеком, который не смог сдержаться после услышанного. Лера Кудрявцевафактически проплакала всю программу, пока слушала трагическую историю РоманаКостомарова — к счастью, со счастливымконцом.В ходе съемок программы РоманКостомаров всячески подчеркивал: последнее, чего бы он хотел — это вызыватьчувство жалости. Олимпийский чемпион в очередной раз показал себя настоящиммужчиной. Фигурист горит желанием вновь выйти на лед и радовать своимискусством многочисленных поклонников. Он очень благодарен людям за сочувствие,однако призывает не грустить по нему, а мотивировать — в конце концов, он смогоправиться от операции.Роман Костомаров не имеет нималейших сомнений в том, что очень скоро он вновь станет полноценным участникомвсевозможных ледовых шоу, столь любимых российскими зрителями. Слушая стольтрогательные мотивированные речи олимпийского чемпиона, Лера Кудрявцева несмогла сдержать слез.Лера является очень опытнойжурналисткой и не хотела, чтобы эти моменты видели ее многочисленные поклонники— однако все равно призналась об этом в интервью. По ее словам, РоманКостомаров настаивал, что ему нужна не жалость. Действительно, можно только восхищатьсяего мужеством и силой воли — какая здесь может быть жалость? Роман Костомаровобманул и смерть, и инвалидность, и вернулся на лед — туда, где ему самоеместо.