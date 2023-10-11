В мэрии подвели итоги летнего трудового сезона подростков. 1908 молодых владимирцев в возрасте от 14 до 20 лет работали в каникулы. Из них 66 человек устроились работать по программе временного

В мэрии подвели итоги летнего трудового сезона подростков. 1908 молодых владимирцев в возрасте от 14 до 20 лет работали в каникулы. Из них 66 человек устроились работать по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 72 подростка нашли работу с помощью городского центра занятости населения. 105 человек трудились в студенческих отрядах, в том числе и вожатыми. Остальные 1665 были