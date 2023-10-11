К 2025 году в РФ в два раза вырастет размер максимального пособия по больничному.

К 2025 году в России в два раза вырастет размер максимального пособия по больничному листу в месяц. Сумма увеличится с 83 тысяч рублей до 172 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов."Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тысячи рублей, в 2025 году он достигнет 172 тысяч рублей", — отметил министр.