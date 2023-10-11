Поклонники переживают за состояние здоровья артиста. Мать певца пообщалась с журналистами после того, как Дима Билан был госпитализирован.

Поклонники переживают за состояние здоровья артиста. Мать певца пообщалась с журналистами после того, как Дима Билан был госпитализирован.Знаменитости отечественного шоу-бизнеса, как простые люди, подвержены проблемам со здоровьем. Сегодня в непростой ситуации оказался певец Дима Билан, который оказался в медицинском учреждении.Артисту пришлось перекраивать гастрольный график и сдвигать ближайшие выступления. При этом врачи обещают, что уже совсем скоро исполнительно сможет полноценно вернуться к работе.Журналисты связались с мамой знаменитости, чтобы узнать больше деталей о его состоянии здоровья. Она сообщила, что Дима Билан бережет ее психику и не делится всеми подробностями."Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться", — цитирует женщину .Кроме того, она выразила надежду, что в ходе заболевания не будет осложнений, которые могут привести к воспалению легких. Дело в том, что Дима Билан часто переносил осложнение на легкие. "Это опасно", — отметила мать популярного артиста.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дима Билан был экстренно госпитализирован. Певца увезли в больницу с острым бронхитом.Из-за заболевания музыкант столкнулся с проблемами с дыханием и голосом и в ближайшее время не сможет петь. Сам Дима Билан сообщил, что находится под наблюдением пульмонолога.