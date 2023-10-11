Актриса Светлана Ходченкова не перестает поражать. Один вопрос – как?

Актриса Светлана Ходченкова не перестает поражать. Один вопрос – как?Заслуженная артистка России продолжает отжигать, а сын ученик старших классов тоже не отстает без родительского контроля. Директор школы – именно в этом амплуа кумир российского народа Светлана Ходченкова пустится во все тяжкие.В фильме "Мама из прошлого", который был на всю страну анонсирован онлайн-кинотеатром START, актриса предстанет в двух ролях. И до того, как она превратится в директора школы, Светлана Ходченкова сыграет 17-летнюю девушку.Относительно первой роли артистка моложе на 19 лет. Звезда России Светлана Ходченкова изменилась до неузнаваемости по ходу фильма: из подростка – во взрослую тетю. Колоссальное преображение!Лейтмотив фильма, как сообщает ", – ответственность. Героиня Ольга (Светлана Ходченкова) в возрасте 17 лет собирается сделать аборт и после этого каким-то немыслимым образом превращается во взрослую женщину, у которой уже есть сын Ваня.Но девушка в теле другой женщины продолжает вести себя как безответственный подросток, живущий сегодняшним днем. По ходу фильма выясняется, что ответственность все-таки нужно научится брать на себя. Так что Светлана Ходченкова транслирует очень важный посыл для российского зрителя.Чем закончится эта история, можно будет узнать, посмотрев фильм. Точная дата выхода этой фантастической драмы пока неизвестна.В фильме снимаются: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин. Кажется, Россию ждет настоящий шедевр с любимыми представителями шоу-бизнеса.