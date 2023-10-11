Во вторник, 10 октября, жители Владимира приняли участие в церемонии открытия нового сезона Вахты памяти.

Во вторник, 10 октября, жители Владимира приняли участие в церемонии открытия нового сезона Вахты памяти. Об этом сообщила пресс-служба .В этот день на площади Победы собрались владимирские подростки, готовые нести караульную службу у Вечного огня, представители местных органов власти, общественных организаций и образовательных учреждений.Организаторы мероприятия отмечают, что Вахта памяти играет важную роль в патриотическом воспитании порастающего поколения. Ребята вырабатывают нужные для защитников Отечества качества и ощущают свою причастность к судьбе Родины.