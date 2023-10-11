Это решение начали прорабатывать после массовых отравлений.

Это решение начали прорабатывать после массовых отравлений.Ларьки не открывать!В конце сентября Октябрьский районный суд г. Владимира рассмотрел жалобу владельца нескольких шаурмичных, после посещения которых люди отправлялись прямиком к медикам. После этого ларьки с фастфудом закрыли на 80 суток. Через месяц после инцидента бизнесмен уверял, что устранил все нарушения: теперь, мол, в его точках общепита комар носа не подточит.Сотрудники Роспотребнадзора на слово индивидуальному предпринимателю не поверили и выехали на места. Оказалось, что далеко не всё удалось привести в должное состояние. Фемида учла мнение надзорного ведомства и жалобу бизнесмена отклонила. Ларьки не открыли.Напомним, в конце этого лета в областном центре, только по официальным данным, мясом в лаваше отравилось 107 человек, среди них 23 ребёнка. Госпитализировали тогда 35 человек. К счастью, тяжёлых случаев не зафиксировали.Сотрудники ведомства благополучия населения, прокуратуры и Следкома сразу же начали проверку. СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Небезопасный фастфудОбщепиты с некачественной шаурмой, в числе которых были и киоски заявителя, закрыли. В тот же день задержали подозреваемого – 46-летнего жителя Московской области. Мужчина, как уточнили в Ленинском райсуде, с 2021 года по 17 августа 2023-го заготавливал «небезопасную» мясную продукцию по месту жительства, а сбывал её в шаурмичных, расположенных на территории Ленинского района во Владимире. Фигуранта отправили под домашний арест на два месяца. То есть до 18 октября 2023 года обвиняемый не сможет выходить за пределы своего дома, пользоваться Интернетом, телефоном, а также ему нельзя общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу в непроцессуальной форме.Знак качестваПо словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, этот «народный фастфуд едят и студенты, и депутаты Госдумы» и это совсем не вредный продукт – при условии, что повара соблюдают нормы процесса приготовления и используют качественные продукты. К сожалению, золотые стандарты качества соблюдают не везде. Одного негативного опыта хватит, чтобы потом за километр обходить палатки с мясом в лаваше.Поэтому в Госдуме заговорили о том, чтобы ввести для точек с шаурмой знака качества.С этой инициативой обратились к главе Роспотребнадзора. И от ведомства благополучия пришёл положительный ответ с обещанием проработать этот вопрос.В любом случае, использовать эту «метку» или нет, будут решать сами продавцы.МнениеПрезидент Владимирской ассоциации кулинаров Кирилл Синичкин:– Пищевая безопасность – одна из самых больших проблем любого предприятия общественного питания, потому что неукоснительное соблюдение всех норм и правил требует серьёзных финансовых ресурсов. Заведениям стритфуда сложно обеспечить закупку продуктов у проверенных и надёжных поставщиков, организовать правильное хранение и использование сырья, найти профессионального повара с медицинской книжкой и соблюсти многие другие условия. Очевидно, что человек, который торопится и хочет быстро перекусить, не сможет на ходу запросить и проверить все эти моменты у продавца шаурмы или хот-догов. Поэтому лучше всего внимательно присмотреться к точке питания и тому, что вам продали: понюхать блюдо, присмотреться к цвету знакомых ингредиентов... Но даже внешний лоск не гарантия безопасности. Лучший совет – не гнаться за дешевизной в ущерб своему здоровью, есть в стационарных заведениях общественного питания, которые дорожат своей репутацией, или дома. И, конечно же, соблюдать личную гигиену, особенно в жаркие дни.