На Владимирскую область обрушатся штормовые порывы ветра. Вечером 11 октября с сохранением ночью и...

На Владимирскую область обрушатся штормовые порывы ветра.Вечером 11 октября с сохранением ночью и днём 12 октября во Владимире и по области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15 – 20 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба компании.К оперативному реагированию готовы 96 бригад: 337 человек и 180 единиц техники.Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Фото: https://www.pxfuel.com