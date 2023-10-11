Во вторник, 10 октября, очередная группа из 15 добровольцев из разных уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

Во вторник, 10 октября, очередная группа из 15 добровольцев из разных уголков Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба администрации .Проводить своих мужчин пришли родные и близкие. Земляков напутствовали представители органов власти, священнослужители и волонтёры. Так, министр региональной безопасности Сергей Полузин поблагодарил бойцов за осознанный выбор и пожелал вернуться домой с победой.Кроме того, во время церемонии отправки произошло знаковое событие. Владимирского сержанта Павла Клочкова наградили медалью «За боевые отличия».