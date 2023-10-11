Народные приметы на 12 октября. Почему в день Феофана Милостливого следует кормить бездомных и...

Народные приметы на 12 октября. Почему в день Феофана Милостливого следует кормить бездомных и помогать родным?В народном календаре этот день получил название – «Феофан Милостивый и Кириак Отшельник».Православная церковь сегодня почитает память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал иноком и подвизался в обители святого Евфимия, расположенной в городе Коринфе.А также 12 октября вспоминают преподобного Феофана Милостивого, который был родом из сирийского города Газы.Он отличался добротой и милосердием, помогал бедным, принимал странников. Все свои сбережения он потратил на помощь людям, а сам остался в нищете.Муки, выпавшие на его долю, святой принимал благодушно, за всё благодаря Господа. После смерти тело его очистилось от ран и стало издавать приятное благоухание, источая целебное миро.12 октября на Руси часто стояла пасмурная и туманная погода, падал первый снег. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».Что рекомендуется сделать 12 октября?В этот день надо покормить бездомного, помочь родным и друзьям, протянуть руку помощи коллегам. Доброта и щедрость вернутся сторицей! На этом держится Мир и Вера.Что нельзя делать 12 октября?Нельзя брать в руки иглы и спицы, поскольку поранившись в этот день до крови, можно умереть.Нельзя в день Феофана Милостивого никому рассказывать о своих планах на будущее – они не исполнятся.Нельзя обижаться, иначе сегодняшние обиды могут перерасти в различные недуги.Народные приметы:«Если небо звездное, то осень сухой будет, а следующий год – урожайным»;«Если поздно вечером или ночью появился туман – заморозков не ждите»;«Появление в лесу поздних грибов – к затяжной осени».Фото: pxfuel.com