Народный артист РСФСР Никита Михалков обратился ко всем неравнодушным. Его трогательная речь разошлась по социальным сетям соотечественников.

Народный артист РСФСР Никита Михалков обратился ко всем неравнодушным. Его трогательная речь разошлась по социальным сетям соотечественников.В комментариях на официальной странице своего шоурежиссер получил признание, в котором и вождя пролетариата вспомнили. "Спасибо большое за то, что Вы, Никита Сергеевич, делаете. Сталина "ругаю", что он не оставил преемника, а у Вас есть продолжатель?" – написали голосу эпохи. И действительно: кто сможет вот так вот, как Никита Михалков, с толком и с расстановкой рассуждать о судьбах славянских народов, взращивать патриотизм?В очередном выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" мастер киноискусства предлагает обсудить важный вопрос о государственных противоречиях, которые волнуют множество людей разного происхождения и культуры.Чтобы подкрепить интерес российского народа к программе, на официальной странице шоу разместили слова Никиты Михалкова, касаемо различий славянского и западного миров. Кроме того, к тексту добавили ролик, на котором ведущий программы "Бесогон ТВ" обложил себя иконами в кабинете для съемок. Прославленный на всю страну Никита Михалков продемонстрировал в кадре лики святых, расположенные за своей спиной.Режиссер обескуражил народ информацией, о чем свидетельствуют многочисленные реакции на его речь в комментариях к заметке. Люди даже поспорили справедливости ради. "Многие сейчас ищут свою культурную и национальную идентичность, но не стоит ее искать в унижении других наций", — высказались в комментариях. Но следит ли за риторикой в отзывах Никита Михалков?