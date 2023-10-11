Новые фотографии Полины не
могут не вызывать восхищения. Помимо прочего, пользователи Сети отмечают
увеличение груди жены Дмитрия Диброва – к слову говоря, весьма естественное.
Новые фотографии Полины не
могут не вызывать восхищения. Помимо прочего, пользователи Сети отмечают
увеличение груди жены Дмитрия Диброва – к слову говоря, весьма естественное.
Заметное увеличение бюста
совершенно естественным образом привлекло внимание мужчин. В свои 34 года
Полина Диброва блистает потрясающей фигурой. Несмотря на то, что девушка
является многодетной матерью, она по-прежнему привлекает внимание мужчин — и в
этом нет ничего удивительного: жена Дмитрия Диброва безо всякого стеснения
демонстрирует свою шикарную фигуру.
И если плоский живот Полины
не является новостью, равно как и ее шикарные стройные ножки, то один момент
все-таки смог удивить аудиторию интернета. У жены Дмитрия Диброва серьезно
увеличился бюст. Полина давно является популярной ведущей социальных сетей: в
своих постах она авторитетно рассказывает о всех тонкостях замужества, а также
о том, как правильно быть матерью.
При всем при этом женщина
ведет блог о туристических поездках — и делает это без мужа,, однако же в
компании с другими женщинами. Вот и сейчас жена Дмитрия Диброва отправилась в
очень увлекательную поездку — Дубай много лет является избранным местом для
привлекательных девушек. Прекрасный климат Эмиратов послужил злой шуткой для
Полины.
Разумеется, жена Дмитрия
Диброва не могла не сфотографироваться во всей своей красе: фото в бикини
вызвало восторг у пользователей социальных сетей. Однако, изображения с
шикарного курорта породили порцию пикантных слухов. Люди не смогли не заметить,
что и без того шикарный бюст Полины заметно увеличился. Разумеется, люди тут же
решили, что девушка вновь беременна.
Полина Диброва поспешила
списать все на плохое качество изображений и спешно выложила новое фото, на
котором она демонстрирует результаты своих успешных занятий спортом. Девушка
поблагодарила людей за чуткое отношение к ее фигуре, однако, утверждает, что не
беременна. Почему жена Дмитрия Диброва так негативно отнеслась к столь
позитивным слухам? Надеемся, что выясним.