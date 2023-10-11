Они ходят по четырем маршрутам.

За январь – сентябрь 2023 года перевозки двухэтажными поездами, которые курсируют через Владимирскую область, выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Двухэтажные поезда курсируют из Москвы по четырем маршрутам: в Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань и Ижевск. За девять месяцев они перевезли около 1,4 млн пассажиров.В вагонах предусмотрены системы контроля безопасности, современные установки для поддержания микроклимата, мультимедийное оборудование, розетки для зарядки мобильных устройств, а также экологически чистые туалеты. В каждом купе предусмотрены.Также двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров – есть специальное купе, подъемник для инвалидной коляски, необходимую информацию продублировали шрифтом Брайля.