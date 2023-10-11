Звезда сериала Кухня покинула Россию еще в прошлом месяце, будучи беременной. В итоге Ольга Кузьмина родила в Аргентине.

Звезда сериала "Кухня"покинула Россию еще в прошлом месяце, будучи беременной. В итоге Ольга Кузьминародила в Аргентине.Соответствующую фотографиюОльга Кузьмина опубликовала на своей странице в социальной сети, сообщаетиздание . Актрисабезумно счастлива родить второго ребенка от своего любимого мужа ЕвгенияАпанасевича. Пара поженилась еще в середине этого лета, после чего отправиласьв путешествие — супруги предпочли Аргентину. Теперь дочка замечательной парыможет гордиться тем, что является уроженкой этой страны.Тем не менее, вопрекиразнообразным толкам, семья Ольги Кузьминой вовсе не намерена покидать роднуюстрану. Пара очень благодарна аргентинскому роддому за то, что его медикиобеспечили успешное рождение дочери, однако уже менее, чем через месяц, муж ижена вернутся в Россию.Напомним, что как у жены, таки у мужа уже есть отпрыски от предыдущих браков: сыну Ольги Кузьминой Гордеюсейчас уже 10 лет — ребенок родился в браке с Алексеем Терещенко. В путешествиепо латинской Америке супруги предпочли отправиться вдвоем: мальчик проводитвремя с бабушкой. Дети Апанасевича также остались в России.Актриса Ольга Кузьмина начала свою карьеру, как и очень многие звезды российского кино, в детском киножурнале "Ералаш". На достигнутом она останавливаться не стала, и смогла пробиться из юношеских кинопроб в большое кино. Ее звездным часом стала роль очень обаятельной и милой официантки в нашумевшем российском сериале "Кухня". А совсем недавно актриса шагнула еще дальше и сыграла звездную роль в фильме "Чебурашка", побившем все рекорды.