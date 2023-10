Erid: 4CQwVszH9pUmpcrCJ2t Покупка техники Ростсельмаш для сельхозпроизводителей Владимирской...

Покупка техники Ростсельмаш для сельхозпроизводителей Владимирской области стала еще выгодней.Техника Ростсельмаш с господдержкой 10%.По программе субсидирования теперь можно купить не только тракторы, но и комбайныПравительство РФ расширило возможности российских аграриев для модернизации машинно-тракторных парков. Принято решение об увеличении бюджета 2023 года наиболее популярного у сельхозтоваропроизводителей инструмента федеральной поддержки. Речь идет о программе ППРФ «1432», по которой техника приобретается со скидкойВ июне действие программы было распространено на тракторы Ростсельмаш 2000-й серии. Теперь в нее включена также уборочная техника.В программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000, а также зерноуборочные комбайны NOVA 340, VECTOR 410, VECTOR 450 Track, T500, RSM 161, ACROS 550, ACROS 585, ACROS 595 Plus, TORUM 785; кормоуборочные комбайны DON 680M, RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650; косилки самоходные универсальные KSU 1 и KSU 2.Аграрии Владимирской области могут получить снижение стоимости на самоходную технику Ростсельмаш в размере 10%.Вышеуказанные скидки суммируются с условиями ППРФ 1528, ППРФ 1135 и с региональными программами субсидирования!«Решение правительства о докапитализации программы «1432» и включении в нее комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор этого урожая и технологический суверенитет АПК», - считает Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора Ростсельмаш – директор центра продаж, маркетинга и сервиса.Согласны с этими словами одного из руководителей компании Ростсельмаш и владимирские аграрии. Вот как отзывается механизатор агрофирмы «Суздальские зори» в Суздальском районе Николай Бурков о своем комбайне ACROS 595 Plus:- Надежная, мощная и комфортная машина. Четыре сезона отработала без поломок. Это при том, что смена у нас по 12-14 часов. Комбайн ACROS 595 Plus универсальный, был задействован на уборке пшеницы, ячменя. Я доволен его производительностью и высокой работоспособностью. Такая техника позволяет поднять урожайность, что выгодно хозяйству и всем нам - аграриям.Механизатор похвалил компьютеризированное управление, комфорт в кабине - кондиционер и удобное кресло. Теперь Николай, при его опыте работы на других машинах, отдает приоритет технике от компании Ростсельмаш.Фото: пресс-служба Ростсельмаш