Знаменитость оказалась совсем не той, за кого себя выдает. Лариса Гузеева привлекла внимание множества людей из-за раскрытых подробностей.

Знаменитость оказалась совсем не той, за кого себя выдает. Лариса Гузеева привлекла внимание множества людей из-за раскрытых подробностей.Что важно — в свои 64 года звезда программы "Давай поженимся" создает впечатление человека, у которого всегда полно энергии и сил. Телеведущая не раз говорила, что не привыкла сидеть без дела. Судя по всему, такой знаменитость была еще с юных лет. Как известно, уже в 16 лет она сделала выбор в пользы карьеры и уехала поступать в Санкт-Петербург, покинув родительский дом в Оренбурге. Однако о своих родных местах Лариса Гузеева не забывает.Накануне обожаемая зрителями ведущая выделила время в своем плотном графике и посетила место, в котором выросла. Разумеется, таким важным событием она не могла не поделиться со своей многочисленной аудиторией в социальных сетях. Звезда показала в блоге эксклюзивное видео, сделанное во время визита к родному брату в дом своего детства. Кадры разоблачили ее — вместо строгой дамы "себе на уме" публика увидела в Гузеевой заботливую и нежную женщину.Любимица публики рассказала, что приехала в Оренбург, чтобы почтить память своей мамы. По словам актрисы, по этому поводу они с братом решили собрать в доме родных. Кроме того, как сообщает телеканал , Лариса Гузеева провела подписчикам целую экскурсию. Достойно всеобщего внимания!И вот что сняли: оказалось, дом детства телеведущей обставлен уютно и со вкусом. Звезда "Давай поженимся" показала кухню, совмещенную с гостиной, и вид из окна, которое выходит во двор. А на последних кадрах знаменитость запечатлела свою тарелку с домашними соленьями. Лариса Гузеева пошутила, что, как говорят некоторые, деревня из нее до сих пор никуда не делась. Однако актрису это ничуть не смущает."А вы вообще стесняетесь своего происхождения? Вот этой красоты, которая растет, родни своей, дома, где вы выросли? Я вот горжусь, например", – высказалась патриотичная телезвезда Лариса Гузеева.Ранее "Дни.ру" о том, что угрозы ведущей в адрес коллеги услышала вся страна. Несмотря на щекотливые ситуации, среди лидеров мнений в России выделяется именно Лариса Гузеева — выглядит роскошно, говорит мудро, приковывает взгляды публики.