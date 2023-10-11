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<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2023-procvetaet-li-korrupciya-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Процветает ли коррупция во Владимирской области?</a> - Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр Лазарев о текущей ситуации в