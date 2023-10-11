Родственника погибшей семьи в поселке Энтузиаст арестовали. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, рассказали в Следственном комитете. Напомним, семью из четырех

Родственника погибшей семьи в поселке Энтузиаст арестовали. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, рассказали в Следственном комитете. Напомним, семью из четырех человек обнаружили мертвой в своей квартире. Трагедия произошла в сентябре. Тогда в правоохранительных органах сообщили о трагедии, но подробности не разглашали. Информацию «Шестой канал» получал от своих источников. Теперь она официально подтвердилась.