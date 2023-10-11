С началом холодов во Владимирской области произошло 26 пожаров из-за неисправных печей.
Сотрудники...
С началом холодов во Владимирской области произошло 26 пожаров из-за неисправных печей.
Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, в ходе которых разъясняют гражданам правила пожарной безопасности при использовании отопительных и обогревательных приборов.
Сегодня рейд прошёл на улицах Урицкого и Вокзальной во Владимире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Специалисты напоминают, что НЕЛЬЗЯ:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям,
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- перекаливать печи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.