С началом холодов во Владимирской области произошло 26 пожаров из-за неисправных печей. Сотрудники...

С началом холодов во Владимирской области произошло 26 пожаров из-за неисправных печей.Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, в ходе которых разъясняют гражданам правила пожарной безопасности при использовании отопительных и обогревательных приборов.Сегодня рейд прошёл на улицах Урицкого и Вокзальной во Владимире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Специалисты напоминают, что НЕЛЬЗЯ:- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям,- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,- перекаливать печи.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.