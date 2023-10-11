​Назвав его величайшим профессионалом.

Сергей Жуков пришел попрощаться на похороны с бывшим клавишником «Руки вверх» Владимиром Капыриным.Музыкант, , что Владимир был величайшим профессионалом и успел сделать много, и был динамичным человеком.Жуков также вспомнил, что Капырин любил летать , управлять самолетом. «А мы всегда волновались, когда он летал. Одно дело летать самолётом, другое — управлять им. То есть он, как самолёт, также быстро ушёл» - поделился Жуков.Ранне мы сообщали,Отец погибшего Владимира Капырина также высказался о смерти сына. Он считает, что его сына убили, и что будет возбуждено уголовное дело с 90-процентной вероятностью.Владимира похоронили с забинтованной головой и даже близким не разрешали смотреть на музыканта в рамках следствия.