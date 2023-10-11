Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области предупредили, когда солнце скроется за...

Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области предупредили, когда солнце скроется за тучами.Сейчас регион находится на северо-западной периферии антициклона, в зоне сухой и относительно солнечной погоды.В четверг, 12 октября, натеканием облачности и усилением ветра проявит себя приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Вместе с дождями на западе Владимирской области. Ав сам Владимир они придут позже. И уберегут от ночных морозов.Воздух к прогреется до 10 градусов (ночью -+ 4).Ветер усилится до 5,9 метров в секунду.Атмосферное давление упадет еще сильнее: с 746 до 736 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды12 октября был возможен первый снегопад, часто бывали сырые туманы.Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.Фото: https://www.pxfuel.com