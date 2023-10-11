Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области предупредили, когда солнце скроется за...
Синоптики в прогнозе погоды для Владимирской области предупредили, когда солнце скроется за тучами.
Сейчас регион находится на северо-западной периферии антициклона, в зоне сухой и относительно солнечной погоды.
В четверг, 12 октября, натеканием облачности и усилением ветра проявит себя приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Вместе с дождями на западе Владимирской области. Ав сам Владимир они придут позже. И уберегут от ночных морозов.
Воздух к прогреется до 10 градусов (ночью -+ 4).
Ветер усилится до 5,9 метров в секунду.
Атмосферное давление упадет еще сильнее: с 746 до 736 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
12 октября был возможен первый снегопад, часто бывали сырые туманы.
Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.
Фото: https://www.pxfuel.com