Смотрите Вести в 14.30: Как сын пошел вслед за матерью в зону СВО.
Суздаль замерзает.
- Без...
Смотрите "Вести" в 14.30: Как сын пошел вслед за матерью в зону СВО.
Суздаль замерзает.
- Без тепла - двенадцать домов, школа и поликлиника. Отопительный сезон в Суздале - на контроле губернатора и прокуратуры.
Мать и сын
- Сын ушел на фронт вслед за матерью. Как полгода в зоне СВО сделали их ещё ближе?
Подарок для верующих.
-Величайшие святыни христианского мира - во Владимире. Сколько они пробудут в областном центре? И где поклониться реликвиям?