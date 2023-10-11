Смотрите Вести в 14.30: Как сын пошел вслед за матерью в зону СВО. Суздаль замерзает. - Без...

Смотрите "Вести" в 14.30: Как сын пошел вслед за матерью в зону СВО.Суздаль замерзает.- Без тепла - двенадцать домов, школа и поликлиника. Отопительный сезон в Суздале - на контроле губернатора и прокуратуры.Мать и сын- Сын ушел на фронт вслед за матерью. Как полгода в зоне СВО сделали их ещё ближе?Подарок для верующих.-Величайшие святыни христианского мира - во Владимире. Сколько они пробудут в областном центре? И где поклониться реликвиям?