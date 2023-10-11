Собака-компаньон Яся готова избавить от одиночества и зарядить радостью будущего хозяина из...

Собака-компаньон Яся готова избавить от одиночества и зарядить радостью будущего хозяина из Владимирской области.И наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые мечтают найти своего человека.Молодая и энергичная Яся, гостья владимирского приюта "Валента", зарядит хозяина уверенностью и жизнерадостностью, считают волонтёры. Яся - замечательная собака-компаньон: ориентирована на проводника и дружелюбна к людям и другим животным. А ещё что немаловажно для хозяев квартир, - миниатюрна. Познакомиться с Ясей или другими одинокими питомцами можно сегодня на совместной прогулке. На этой неделе они проходят каждый день до четверга в пять вечера. Информация по телефону волонтера на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.(Телефон волонтёра Киры: 8-(910)-182-43-30)