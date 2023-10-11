Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.В 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро поезд без пассажиров столкнулся с составом, стоящим на станции. Об этом сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Травму получил машинист поезда. Медики оказывают необходимую помощь."Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов", – подчеркнул Собянин.Для компенсационного маршрута между станциями "Дубровка" и "Люблино" выделено 50 автобусов. На маршруте предусмотрены остановки у станций "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская".Департамент транспорта Москвы пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами: Большой кольцевой и Замоскворецкой линиями, МЦК, вторым Московским центральным диаметром (МЦД-2) и наземным транспортом.