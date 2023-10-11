Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о состоянии пострадавших в результате столкновения поездов на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, травму средней тяжести получил машинист."У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", – написал Собянин в своем .Все пять пострадавших госпитализированы. Медики проводят дообследование и оказывают необходимую помощь.Столкновение поездов на станции "Печатники" произошло в 10:30. Поезд без пассажиров наехал на состав, стоящий на станции.На компенсационный маршрут между станциями "Дубровка" и "Люблино" вышли 50 автобусов Мосгортранса. Предусмотрены остановки у станций "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская".Департамент транспорта Москвы попросил пассажиров пользоваться Большой кольцевой и Замоскворецкой линиями метро, МЦК, вторым Московским центральным диаметром (МЦД-2) и наземным транспортом.