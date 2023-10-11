Сразу три особо почитаемые христианские святыни прибыли во Владимир из Иерусалима и с горы Афон из...

Сразу три особо почитаемые христианские святыни прибыли во Владимир из Иерусалима и с горы Афон из Греции.У жителей и паломников из других регионов есть возможность поклониться православным реликвиям. Слово- Полине Лаптевой.Храм Михаила Архангела на Студёной горе встречает величайшие святыни христианского мира. Частица животворящего креста Господня привезена из Иерусалима. На Голгофе крест был найден еще в 326 году царицей Еленой, матерью императора Константина Великого. В нем заключена огромная сила, дарующая исцеление не только телу, но и душе, говорит Евгений Трегубов.- Человек с верою, обращающийся, молящийся перед этими святыми, преклоняющийся им, он получает благодать божью. Это сила, укрепляющая нас, сила исцеляющая нас, помогающая в наших житейских делах. И мы знаем, что много помощи в трудных обстоятельствах, в трудных ситуациях жизни человек получает, когда прибегает к Кресту Господню.Пояс Божией Матери - святыня, дарующая исцеление от бесплодия и родовых осложнений. Прибыла святыня со Святой горы Афон из Греции, где и хранится с 1453 года, со времен взятия Константинополя турками.- Стараюсь по возможности по воскресным дням, по большим праздникам бываю в храме. Ну для меня прибытие этих святынь очень важно. Вы знаете, как поется в акафисте "Душа радуйся", так и у меня - душа радуется.Также верующие могут поклониться мощам Пантелеймона. Великомученик и целитель, он считается главным покровителем медиков и воинов, помогающим при тяжелейших недугах.- Важное событие в жизни каждого Христианина, когда прибывает святыня. Поклониться им - это как традиция, как народные крестные ходы.// Поселяется в душе тихая радость. Мир какой - то, спокойствие, надежда на господа нашего, на заступничество святых, уверенность какая - то в будущем, ну все это придает силы.В связи с напряженной международной обстановкой на Святой земле, паломнические маршруты затруднены, но у людей есть возможность поклониться православным реликвиям во Владимире. В храме Михаила Архангела реликвии пробудут до конца октября.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести- Владимир".