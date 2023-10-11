Суздаль простился со своим летописцем, краеведом и журналистом Юрием Беловым. Жемчужине Золотого...

Суздаль простился со своим летописцем, краеведом и журналистом Юрием Беловым.Жемчужине "Золотого кольца" он посвятил жизнь и всего себя. Слово Вере Куликовой.Его провожали всем городом. Юрий Белов - заслуженный работник культуры - был символом Суздаля, а Суздаль - его бесконечной любовью. Журналист, писатель, краевед. Юрий Васильевич всю свою жизнь отдал изучению истории древнего города.Сергей Годунин, краевед, бывший глава города Суздаля:- Он был для Суздаля хранителем его традиций и жизни современной, потому что он везде успевал, все успевал запечатлеть и написать в газете, если она выходила , если нет, то какие-то фотографии обязательно оставить. Это просто кладезь информации, а последних 10-летий жизни Суздаля. В первую очередь культурной жизни.Юрий Белов до последнего дня водил экскурсии, рассказывая гостям о жемчужине Золотого Кольца. Лучше него Суздаль и его окрестности не знал, кажется, никто, рассказывают друзья. Юрий Калинин признается, только от Белова узнал, что село Суворовское было имением генералиссимуса Александра Суворова.Юрий Калинин, друг детства (г. Москва):- Это первое имение, которое подарила полковнику Суворову Екатерина Вторая. Там же его церковь, пруд, которые сделанные. Это нашёл именно он. Он месяцами сидел в библиотеке московской и нашел это факт.Бессребреник - так говорят про Юрия Белова коллеги по перу. Он был готов днями и ночами работать на благо любимого города.Татьяна Андреева, заслуженный работник культуры России, председатель литературного объединения "Слово" г .Суздаля:- Вот сейчас сказали и газета и все, на заслуженного работника культуры я ему характеристику писала. Вы знаете как ему было трудно написать характеристику, потому что надо емко, коротко. А он ведь целый объем, планета.Юрий Белов написал несколько книг о Суздале. В их числе "Путеводитель" , "В главной роли Суздаль", "Кино-любовь моя." Он - создатель первой музейной экспозиции, посвященной истории кино, снятому на берегах Каменки. Мечтой Юрия Васильевича было основать в городе Музей кино. Внучке Юрия Белова - Ирине Саваковой - предстоит большая работа с наследием деда.Ирина Савакова, актриса, внучка Юрия Белова:- Весь дом сейчас внутри представляет из себя архив и мне нужно будет все это оцифровать и конечно, очень хочется его мечту воплотить и открыть все-таки Музей кино в Суздале. Я немного связано с кино. И думаю, что, возможно, у меня чуть больше будет шансов на то,чтобы это дело состоялось.Общественность города Суздаля выступила с предложением посмертно присвоить Юрию Белову звание Почетного жителя области. Его вклад необычайно велик. Похоронили Юрия Васильевича в Суздале на Знаменском кладбище рядом с супругой.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.