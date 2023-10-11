Как стало известно, Татьяна Навка уезжает из столицы, чтобы презентовать свое ледовое шоу в Екатеринбурге.

Как стало известно, Татьяна Навка уезжает из столицы, чтобы презентовать свое ледовое шоу в Екатеринбурге.Шоу знаменитой спортсменки Татьяны Навки пользуется большим спросом у зрителей уже не один год. Публика раскупает билеты на ледовые спектакли в разных городах, словно горячие пирожки, и практически без исключений остается в полном восторге. Теперь стало известно, Татьяна Навка решила порадовать и жителей Екатеринбурга.Как официально сообщает, известная фигуристка впервые представит в городе свое шоу "Спящая красавица". Отмечается, что оценить труды Навки и ее команды екатеринбуржцысмогут уже в ноябре. В спектакле на льду по мотивам сказки Шарля Перро примет участие олимпийская чемпионка и любимица публики Алина Загитова. Кроме того, звездами шоу станут известные фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов.Вероятно, Татьяна Навка не зря покидает Москву ради шоу в Екатеринбурге. Организаторы мероприятия дали понять, что спортсменка подготовила невероятный спектакль и планирует впечатлить публику по-настоящему завораживающим зрелищем. Сообщается, что постановка будет богата на спецэффекты, оригинальные костюмы и качественное музыкальное сопровождение.Как уточняется, во время шоу можно будет услышать голоса Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и других известных артистов. Наверняка для многих зрителей станет большим сюрпризом то, что к созданию спектакля приложили руку такие именитые звезды. Какое-то время Татьяна Навка хранила связь с Григорием Лепсом и другими знаменитостями в тайне, а теперь она раскрылась.Ранее "Дни.ру" о том, что Татьяна Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу.