Названы самые популярные мелодии, которые привлекли народ в этом году больше остальных.

Названы самые популярные мелодии, которые привлекли народ в этом году больше остальных.Согласно исследованиям, которые проводил известный оператор связи, музыкальные вкусы россиян в этом году изменились. Так уж заведено, что российский шоу-бизнес не стоит на месте — одни звезды затухают, а другие разгораются с новой силой.Многие наши соотечественники на своих смартфонах ставят вместо гудков любимые или просто приятные песни. Специалисты составили рейтинг таких мелодий на основании выбора россиян.Тренд осени 2023 – это треки Анны Асти "Царица" и "По барам". В топ вошли также композиции группы "Король и шут", как сообщает информационное агентство . Третье место получили звезды шоу-бизнеса ГиоПика и Кравц с композицией "Где прошла ты".Похоже, теперь Анна Асти, будучи №1, стремится удержать свою популярность в мире отечественной музыки. Для этого необходимо не только регулярно радовать народ талантом и впечатляющим творчеством. Для сохранения репутации следует категорически исключить недоразумения в плане организации концертов.Этот момент очень важен, а примеров в российском шоу-бизнесе более чем достаточно. Например, недавно рэпер Баста вызвал переполох поклонников из-за проблем со входом на концерт. Как пишет — народ заподозрили в использовании поддельных билетов.К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Теперь она служит уроком для представителей шоу-бизнеса — наверняка и Анна Асти сделала выводы.