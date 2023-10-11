При этом супруга утверждает, что не собирается разводиться. Что же произошло в семье Уилла Смита?

При этом супруга утверждает,что не собирается разводиться. Что же произошло в семье Уилла Смита?Оказывается, супружеская параразъехалась еще семь лет назад. Тем не менее, если верить заявлению его женыДжады Пинкетт-Смит, пока что о разводе нет и речи. По словам девушки, ихотношения слишком сложны, и не смотря на все разногласия, они до сих пор оченьлюбят друг друга. Из-за этих сильных чувств Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит таки не смогли понять, что им делать.Да, женщина больше не живетсо звездой Голливуда: в ходе долгих разговоров они осознали, что не могут житьвместе. Джада уехала от любимого, по ее утверждениям, мужчины. Однако звезднаяпара (а иначе мы их назвать не можем) до сих пор поддерживает дружескиеотношения. И хорошую атмосферу поддерживают дети мужа и жены: узнав о разрыве,они повели себя совершенно спокойно.Джада подчеркивает, чтопричин для юридического развода у них нет, и уверена, что с любымипсихологическими проблемами они оба способны справиться. Судя по ее публичнымзаявлениям, она, не смотря ни на что, до сих пор любит Уилла Смита и никогда сним не разойдется."Я буду рядом с ним", —отрезала Джада Пинкетт-Смит.Тем любопытнее некоторыепикантные подробности отношений голливудской пары. В частности, звезда "Людей вчерном" совершенно открыто и при этом абсолютно спокойно заявлял о такназываемом "открытом браке" — по сути дела, он подразумевает свободныеотношения, в которых каждый участник имеет право на интрижку в стороне. СамаДжада это подтвердила, рассказав про свои любовные отношения с Аугусто Алсиной.Теперь стало известно, что пара живет порознь — Уилл Смит, судя по всему,совершенно не переживает по этому поводу.