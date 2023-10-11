В 12 домах, школе, детском саду и поликлинике Суздаля до сих пор нет тепла. Как сообщает...

В 12 домах, школе, детском саду и поликлинике Суздаля до сих пор нет тепла.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, постановлением главы администрации Суздаля отопительный период должен был официально стартовать со 2 октября 2023 года.Но, увы, работы, проводимые по модернизации сетей теплоснабжения на улице Энгельса, на момент начала отопительного периода завершены не были.Именно это стало причиной отсутствия тепла в 12 домах, объектах социальной инфраструктуры (поликлиника, детский сад, школа) и государственных органах.Известно, что в период устранения нарушений учащиеся школы № 2 были переведены на дистанционное обучение.По результатам проверки прокурором главе администрации города 7 октября 2023 внесено представление, а виновное лицо ресурсоснабжающей организации вызвано в межрайонную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (“нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами”).Кроме того, прокуратурой инициировано заседание КЧС и ОПБ города, в котором принял участие заместитель межрайонного прокурора Алексей Петров.На совещании было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств, в том числе от ООО «Энергострой», ООО «Суздальтеплосбыт», ООО «Владимиртеплогаз» для завершения работ на теплотрассе.Уточняется, что количество рабочих бригад увеличено с 3 до 5.Отопление планируют дать в 12 домах, школе, детском саду, поликлинике и госорганах Суздаля уже завтра - 12 октября 2023 года.Фото: pxfuel.com