В Покрове местный житель забрался в чужой дом и напал на хозяйку, угрожая оружием. Чудовищная...

В Покрове местный житель забрался в чужой дом и напал на хозяйку, угрожая оружием.Чудовищная история произошла в городе Покрове. Сообщается, что прокурором Петушинского района утверждено заключение в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении.Как оказалось, поздним вечером (7 ноября 2022 года) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шёл по улице Ленина в городе Покрове.Далее он решил залезть внутрь «неизвестного дома с целью кражи».Злоумышленник перелез через забор и через незапертую дверь вошёл в дом.Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, навстречу ему вышла хозяйка жилища, у которой он потребовал деньги.Когда удивленная и испуганная женщина отказалась, обвиняемый сорвал с её уха серьгу, после чего потерпевшая сумела выбежать на улицу.Преступник, взяв кухонный нож, угрожая, догнал женщину и сорвал с её уха вторую серьгу, а затем, забрав её сотовый телефон, скрылся.Как итог: уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Нападавшему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com