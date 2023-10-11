В смертельном отравлении семьи с двумя детьми во Владимирской области обвиняется родственник...

В смертельном отравлении семьи с двумя детьми во Владимирской области обвиняется родственник погибших.Жителю Юрьев-Польского района предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствием установлено, что отраву погибшей 29-летней женщине принес ее родственник, чтобы морить тараканов. А взял он отравляющее вещество по месту своей работы на сельхозпредприятии. Экспертиза показала, что это был пестицид с фосфидом алюминия. Он применяется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Химикат был найден в различных помещениях квартиры. В ней, от отравления летучим водородным соединением фосфора, погибли все жильцы.Напомним, что в сентябре настоящая трагедия разыгралась в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района. Смерть застала в врасплох членов семьи. Они скончались (скорее всего, одновременно) там, где находились в роковой момент - в ванной и в комнате. Вместе с хозяевами погибли также два их домашних кота. Примерно в то же время скончалась 91-летняя соседка из верхней квартиры и три ее кошки.Вскоре в Юрьев-Польском районе прокуратура выявила нарушения в хранении ядохимикатов на сельхозпредприятии.Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.Расследование проводится во взаимодействии с органами Россельхознадзора региона.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.