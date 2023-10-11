Экскаватор собирает опиленные деревья. Рядом вырванные с корнем ивы и вязы, а еще свалка из кусков асфальта. Так выглядит исторический пейзаж Суздаля, где каждый день прогуливаются туристы.

Экскаватор собирает опиленные деревья. Рядом вырванные с корнем ивы и вязы, а еще свалка из кусков асфальта. Так выглядит исторический пейзаж Суздаля, где каждый день прогуливаются туристы. Работы идут на территории оврага Грубица. Он входит в границы знаменитого Болтоусова луга. Этот земельный участок – объект культурного наследия регионального значения. Достопримечательное место находится в пойме речки