В Суздале завершилась выездная школа реставраторов приуроченная к 1000-летию города. Ее...

В Суздале завершилась выездная школа реставраторов приуроченная к 1000-летию города.Ее организовал Союз архитекторов России совместно с администрацией Владимирской области.13 студентов колледжей из Москвы и Санкт Петербурга работали неделю на реставрации памятника архитектуры 19 века - Торговых рядах. Учились восстанавливать лепной декор, штукатурку, кровлю и другие элементы. Сертификаты о прохождении "прикладного" курса всем участникам проекта вручил вице-губернатор Александр Ремига. Благодарностями отмечены кураторы проекта, которые помогали студентам пройти практику на объекте культурного наследия.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:Для нас это важно с точки зрения того, что они приобретают опыт, набираются дополнительных компетенций, и вообще задача Суздаля как такового на будущие года, мы видим, что это будет не только центром гостеприимства индустрии туризма, но также всем, что связано с нашей историей,культурой и в том числе отдельные направления такие как реставрационные работы, реставрационная школа.