Пара из двух лидеров шоу-бизнеса может быть счастливой. Об этом рассказала психолог в эксклюзивном интервью.

Пара из двух лидеров шоу-бизнеса может быть счастливой. Об этом рассказала психолог в эксклюзивном интервью.Поп-король Филипп Киркоров сделал предложение шансонье Любови Успенской в Америке. Об этом певица заявила в эфире программы "Алена, блин!". Мог ли ожидать двух знаменитостей свадебный переполох? На тот момент нет, потому что звезда шансона Любовь Успенская была замужем. И, к тому же, вмешалось третье лицо: Киркоров, по ее словам, уже через неделю после предложения женился на Пугачевой.Однако психолог Екатерина Корендясева в эксклюзивном интервью изданию сделала несколько предположений по поводу возможного союза двух звезд. Она уточнила, что, с одной стороны, налицо разница темпераментов. Успенская – более спокойная, Киркоров – более активный. Но это является хорошим фундаментом для брака. Ведь, как известно, противоположности притягиваются и дополняют друг друга.Как отметила психолог, для брака, в котором бы могли сочетаться Филипп Киркоров и Любовь Успенская, было бы важно поддерживать друг друга и вдохновлять. Не менее серьезное внимание, по ее словам, стоило бы уделить вопросу публичности, которая всегда является фактором отрицательного влияния на отношения.Самое важное, по мнению Екатерины Корендясевой, в таких браках, где оба лидеры – это давать пространство друг другу для отношений с людьми. Также стоит обратить особое внимание на то, чтобы разделять личное и публичное и не нести конкуренцию в семью, уточнила психолог.Отметим, что и Филипп Киркоров, и Любовь Успенская имеют колоссальный опыт романтических отношений и являются авторитетами, поэтому их несбывшаяся свадьба может стать примером для многих жителей РФ.