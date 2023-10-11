Владимирская область оказалась на 45 месте из 85 по оценке материального благополучия населения...

Владимирская область оказалась на 45 месте из 85 по оценке материального благополучия населения России.Всего регион набрал 35,85 балла, что на 1,21 больше показателей прошлых расчётов. Кстати, речь идёт про итоги 2022 года.Подробную информацию опубликовал «РИА Рейтинг» в понедельник — 9 октября.В основу рейтинга легли данные Росстата и Центробанка, сообщается на сайте.В лидерах сводки - Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.Среди самых отстающих оказались Карачаево-Черкесская Республика, Тыва и Ингушетия.Что касается соседей Владимирской области, то Ивановская и Костромская области расположились ниже. Первая оказалась на 57 месте, вторая - на 54.Значительно лучше обстоят дела с материальным благополучием населения в Подмосковье (11 место) и в Нижегородской области (20-я позиция).Рязанская область обогнала Владимирский регион лишь на 4 строчки, она занимает 41 место в рейтинге.Фото: pxfuel.com