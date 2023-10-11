Владимирские дизайнеры дают вторую жизнь на современных аксессуарах древним народным узорам. А эти...

Владимирские дизайнеры дают вторую жизнь на современных аксессуарах древним народным узорам.А эти узоры на домах постепенно уходят в прошлое. Хотя по ним можно узнать многое об истории дома и его владельце. Чтобы сохранить уникальные деревянные наличники и показать их в новом прочтении, владимирский архитектор Юлия Павельева создала проект "Резные Артефакты".Юлия Павельева архитектор, дизайнер, организатор движения "Резные Артефакты":- Мы занимаемся популяризацией домовой резьбы, а именно мы их фотографируем, публикуем для местных жителей, также мы восстанавливаем и проектируем саму домовую резьбу.И не только! Проект Юлии призван обратить внимание на эстетику "русскости", дать возможность горожанам прикоснуться к национальному историческому наследию. Архитектор разрабатывает макеты дамских карманных зеркал, которые выполнены в виде окон с наличниками. Получается и модная вещица, и одновременно дань прошлому.