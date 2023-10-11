Правоохранители Владимирской области арестовали 20-летнего уроженца Средней Азии и нашли у него 99 свёртков с синтетическими наркотиками.

Правоохранители Владимирской области арестовали 20-летнего уроженца Средней Азии и нашли у него 99 свёртков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба .Общая масса изъятого незаконного зелья составила около 58 граммов. Полицейские выяснили, что наркотики молодой человек должен был реализовать в Петушинском районе.В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Сам фигурант находится под стражей.