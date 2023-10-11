Учитель музыки из Гусь-Хрустального Василий Бывшев вошёл в число 100 лучших преподавателей организаций дополнительного образования детей России.

Учитель музыки из Гусь-Хрустального Василий Бывшев вошёл в число 100 лучших преподавателей организаций дополнительного образования детей России. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Педагог стал одним из победителей конкурса Минкульта РФ на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства за 2023 год. Конкуренция была серьёзной, в мероприятии приняли участие 565 учителей со всей страны, но наш земляк выступил достойно.В сообщении пресс-службы указано, что Василий Бывшев удостоен «премии за внедрение авторских методов в образовательный процесс, высокие результаты обучения учеников, участие в качестве исполнителя в творческих мероприятиях». Сегодня педагог из Гусь-Хрустального трудится в городской Детской школе искусств имени Балакирева, а также руководит оркестром народных инструментов.