Основной корпус инфекционного госпиталя в областном центре планируется открыть до конца 2023 года.

Основной корпус инфекционного госпиталя в областном центре планируется открыть до конца 2023 года. Об этом сообщили наши коллеги из , ссылаясь на слова губернатора региона Александра Авдеева.В настоящий момент работы вышли на финишную прямую. Специалисты завершают благоустраивать и комплектовать кабинеты, в учреждение поставлено необходимое медицинское оборудование,По соседству с главным зданием готовится и второй корпус, в котором разместятся лаборатории и прачечные. Его предполагается ввести в эксплуатацию в 2024 году.Также губернатор ответил журналистам на вопрос об уровне заболеваемости коронавирусом. Сегодня для пациентов, заражённых этой инфекцией, развёрнуто 36 коек, а занято 17. «Нет никаких сигналов о том, что требуется усиление в этом направлении», – цитируют Александра Авдеева «Владимирские ведомости».