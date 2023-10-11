В столице 33-го региона с 1 октября заработала новая медицинская организация – Центральная поликлиника г. Владимира.

В столице 33-го региона с 1 октября заработала новая медицинская организация – Центральная поликлиника г. Владимира. Об этом сообщила пресс-служба .Медучреждение появилось в результате присоединения к поликлинике №2 поликлиники №1. На должность главного врача назначили Елену Овчинникову.Сегодня Центральная поликлиника Владимира обслуживает более 100 тыс. жителей. В организации работают 30 участковых терапевтов и 64 врача-специалиста.